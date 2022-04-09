Выжигали глаза, отрезали части тела: в Буче в пыточной мучили до смерти не только взрослых, но и детей – Денисова

Всего, по данным омбудсмана, в Буче на данный момент 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей.
В Буче под Киевом в пыточной людям выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"В городе Буче на улице Яблонской, 144 рашисты обустроили настоящую пыточную. По словам выживших, здесь был штаб кадыровцев. Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей. По информации городских властей, всего в Буче на данный момент 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей”, — пишет Денисова.
Омбудсман отмечает, что в освобожденном от оккупантов поселке Макарове Киевской области обнаружили 132 расстрелянных человека – есть как массовые захоронения, так и единичные тела погибших.
Денисова добавляет, что в лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.
"Такие действия армии террористов РФ подпадают под определение преступления "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда", — отмечает украинская омбудсман.
Денисова обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.
Напомним, в Буче оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Нелюди привязали женщину к стулу, чтобы она смотрела.
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