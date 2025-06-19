Выжил только младший: в результате удара по многоэтажке в Киеве погибла вся семья (фото)

Во время атаки РФ на Киев 17 июня вражеская ракета разрушила жилой дом в Соломенском районе / © Facebook

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В ходе атаки РФ на Киев 17 июня враг разрушил жилой дом в Соломенском районе по адресу бул. Вацлава Гавела, 31. Семья, жившая на третьем этаже, погибла под завалами. Выжить удалось только 12-летнему Илье — он тогда был у бабушки.

Об этом в Facebook рассказала родственница погибших Татьяна.

Она отметила, что квартира семьи размещалась в седьмом подъезде на третьем этаже.

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В Киеве под завалами погибла целая семья Фото: facebook

Среди погибших — 22-летний Артем, его отец Ростислав, мать Инна и девушка Артема — 21-летняя Вероника. Все они погибли под обломками разрушенного здания.

В Киеве под завалами погибла целая семья Фото: facebook

«Мой двоюродный брат Артем, мой дядя Ростислав, его жена Инна и девушка Артема — всех их забрала эта ужасная трагедия», — поделилась Татьяна.

В Киеве под завалами погибла целая семья Фото: facebook

12-летний Илья остался без ближайших родных. Во время атаки он находился у бабушки.

В Киеве под завалами погибла целая семья Фото: facebook

«Мама, которой 88, вынуждена хоронить своего последнего сына и внука. Эту боль невозможно описать словами», — написала Татьяна.

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Напомним, во вторник, 17 июня, Киев пережил одну из самых жестоких атак с начала полномасштабной войны. В Киеве в результате вражеских ударов погибли 28 человек. Более 140 жителей получили ранения. Среди погибших — 91-летняя женщина и 22-летний парень.

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