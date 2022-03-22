"Выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами, а погиб от снаряда РФ" — Зеленский о смерти 96-летнего Романченко

"Выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами, а погиб от снаряда РФ" — Зеленский о смерти 96-летнего Романченко

В дом Романченко попала ракета оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическую гибель бывшего узника нацистских концлагерей 96-летнего Бориса Романченко. Глава государства отметил, что Романченко выжил в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами во времена Второй мировой, а погиб в Харькове в 21 веке от российского обстрела.

Об этом он сказал в видеообращении 21 марта.

"В Харькове был убит Борис Романченко. Бывший узник нацистских концлагерей, ему было 96 лет. Вдумайтесь, пожалуйста, сколько всего он прошел. Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде, Берген Бельзене – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, который ударил по обычной харьковской многоэтажке. Каждый день войны все очевиднее, что это у них такая денацификация", — сказал Зеленский.

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