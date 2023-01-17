Выжила во время ракетного удара в Днепре: пострадавшая рассказала о первых минутах после взрыва

Со всей квартиры уцелела только кухня, спуститься с седьмого этажа было невозможно.

Екатерина – жительница многоэтажки в Днепре, куда 14 января ударила российская ракета. Незадолго до взрыва девушка вернулась с работы домой. Она получила легкие ранения, когда рухнул подъезд.

Выжить помогло лишь то, что в тот момент они с отцом были на кухне. Из всей квартиры уцелела только она, рассказала девушка.

Пострадавшая признается – никогда не думала, что такое может произойти с ней.

"У меня начался ступор, я не знала, что делать. Потом начала плакать, кричать. Я сначала не поняла, что это взрыв, до меня потом дошло это. Я не знала, бежать, оставаться в подъезде, можно ли выйти. Мы (вместе с папой – ред.) дверь пытались ногой выбить. Выбиваем их, а там просто завалило все", — вспоминает Екатерина.

Ее отец после взрыва начал собирать вещи, а она долго кричать из окна на седьмом этаже, чтобы заметили спасатели.

"Что меня нашли, помогло то, что я кричала из окна. Все слышали, говорили: сейчас, сейчас. Потом мои родственники тоже начали говорить, и потом уже с балкона нам сказали, что сейчас вытащат. У меня были только небольшие порезы ноги, там было стекло маленькое, и немного в голове было. Я даже не почувствовала этого, когда был взрыв. Позже поняла, что у меня кровь", – рассказала жительница разрушенного дома.

Мамы девушки в момент взрыва дома не было, она приехала сразу после трагедии.

По состоянию на 12:00 17 января известно о 44 погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, среди них четыре ребенка. Травмированы 79 жителей, спасены — 39. Поисковая операция продолжается.

Удар по дому в Днепре: что происходит на месте трагедии 16 января

Читайте также: