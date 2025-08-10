Выживание под оккупацией: как изменилась жизнь в Луганской области после прихода России

Оккупированный Луганск / © a-krotov.livejournal.com

В оккупированном Луганске и окрестных городах люди едва сводят концы с концами: растут цены, исчезают рабочие места, а обещанное восстановление остается только в сюжетах пропаганды.

Жители оккупированного Луганска и Новоайдара рассказали DW о реалиях жизни после российского вторжения.

По их словам, в регионе не хватает электричества и воды, а цены на продукты постоянно растут.

Оксана из Новоайдара вспоминает, что до войны имела стабильный заработок и могла позволить себе комфортную жизнь. Теперь, после потери скота и запрета продавать выращенные овощи без регистрации по российскому законодательству, он вынужден обменивать продукты с соседями.

По ее подсчетам, для нормальной жизни требуется не менее 40 тысяч рублей в месяц, в то время как многие местные получают в несколько раз меньше. Привлекательные зарплаты предлагают преимущественно на трудных работах или в российской армии.

Ее отец, как и многие другие пенсионеры, получает украинскую пенсию через VPN, поскольку доступ к украинским сайтам заблокирован. Но этих 61 евро хватает только на неделю дешевой еды, поэтому семья тратит собственные сбережения.

По словам женщины, магазины в поселке почти исчезли, а в соседних городах — Луганском, Северодонецком, Старобельском — разрушения до сих пор очевидны.

"По телевизору говорят, что все восстановили, но мы видим дома без окон, дверей и крыш", - говорит она.

По словам главы Луганской ОВ Алексея Харченко, перебои с водоснабжением и светом — привычное явление. В Северодонецке летом часто нет сразу воды и электричества, а вместе с ними исчезает и связь. Местный оператор мобильной связи работает со значительными перебоями, многие сайты заблокированы.

Проблемы есть и с медицинской помощью. Оксана рассказывает, что врачи из российских городов приезжают раз в год и работают месяц, после чего людям приходится искать платные услуги. Больницы, по ее словам, отказываются принимать пациентов без российского паспорта.

Харченко отмечает: с начала 2025 года не получивших российское гражданство считают иностранцами или лицами без гражданства. Это означает утрату льгот, социальной помощи и доступа к медицине. Приобретение паспорта одновременно открывает путь к мобилизации, поэтому большинство пытается избежать этого.

Оккупационные власти вводят новые ограничения, чтобы заставить людей получить документы. В марте начали конфисковывать имущество покинувших регион. Жилье, признанное "бесхозным", передается в коммунальную собственность.

По указу Владимира Путина, все, у кого нет российского паспорта, должны покинуть оккупированные территории до 10 сентября. Несмотря на это, Оксана решила остаться в Новоайдаре: "Зачем идти просить милостыню еще где-нибудь, если у меня все здесь? Мы ждем, когда все будет как раньше".

*Имя изменено из соображений безопасности.

