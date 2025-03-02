Выживет ли Украина без американского оружия: прогноз аналитиков ISW

Поставка американского оружия для ВСУ продолжается по контрактам, подписанным еще при президентстве Джо Байдена.

Прекращение поставок американской военной и финансовой помощи Украине приблизит Россию к победе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW).

"Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы захватить больше территорий и усилить давление на Украину. Это не только приблизит Россию к победе, но и подбодрит президента России Владимира Путина", — говорится в отчете.

В ISW утверждают, что остановка или задержка американской помощи может стать решающим фактором в изменении баланса сил в пользу России, поскольку ВСУ активно используют Patriot, HIMARS и ATACMS для защиты от ракетных ударов, поражения логистических цепей противника и подрыва оборонно-промышленного потенциала РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп в первый день правления принял решение временно приостановить все программы внешней помощи США на 90 дней для проведения проверок.

Американские дипломаты попросили срочно исключить программы, связанные с Украиной, из программы замораживания иностранной помощи на 90 дней, выданной госсекретарем Марко Рубио.

26 января СМИ со ссылкой на источники написали, что USAID получило указание остановить все проекты в Украине.

Военная помощь США для Украины, продолжавшаяся все три года полномасштабной войны, может прекратиться. По крайней мере, американский президент Дональд Трамп не исключает этого варианта и считает, что бремя оборонной помощи Киеву должно лечь на плечи Европы. До сих пор остается критическая зависимость от США в вопросе систем противовоздушной обороны и ракет для них. Речь в первую очередь идет о системе Patriot, которая может сбивать баллистические и аэробалистические цели.

Читайте также: