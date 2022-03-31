Выживший после наезда россиянами на его авто техникой киевлянин, выздоравливает и собирает доказательства для Гааги

Выживший после наезда россиянами на его авто техникой киевлянин, выздоравливает и собирает доказательства для Гааги

Мужчина болезненно вспоминает все, что ему пришлось пережить.

Мужчину, автомобиль которого на второй день полномасштабного вторжения России, переехали российские военные на бронированной технике в Киеве, выписали из больницы. Еще не менее двух месяцев врачи запрещают ему становиться на ноги. Поэтому сейчас Леонид Михайлович набирается сил и вместе с адвокатами собирает доказательства Гааги.

Об этом говорится в ТСН.

У Леонида Михайловича сломаны левые рука и нога, забиты легкие и ребра. Ему сложно подниматься с кровати. Но врачи и не разрешают этого пока делать. «По сравнению с теми днями можно сказать, что нормально. Но все равно нога болит, рука болит», – рассказывает мужчина.

Накануне ему исполнилось 64. Но, говорит, теперь день рождения будет праздновать еще и 25 февраля. Он вспоминает, как утром того дня уехал из дома на столичной Оболони, чтобы заправить авто. На обратном пути искал, где купить хлеба. Домой ему оставалось полтора километра. На дороге он сперва увидел БТР, а потом что-то похожее на танк.

«Нечистый танк, но все равно башня, пушка, и внизу два пулемета. Честно говоря, у меня что-то екнуло внутри. Они со своей полосы резко влево пошли и прямо на таран. Я уже начал тормозить, а потом на газ, выскочил на бордюр, думал проскочить. Но они все равно меня тронули, ударил слева, потом откатился и начал давить. Уже не помню, 2-3 раза», – рассказывает мужчина.

А после этого уехал. Леонида Михайловича из авто высвобождали прохожие. Параллельно они вызвали место спасателей и медиков.

После этого мужчина месяц провел в больнице. Две недели лежал в реанимации под кислородной маской. Из-за ушиба легких ему было сложно дышать самому.

С тех пор, как все произошло прошло уже больше месяца. Автомобиль до сих пор стоит на том же месте, он разбит со всех сторон, и это авто — реальное доказательство преступлений российских военных против мирных людей в Украине.

В тот день российские военные захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины и переоделись в форму украинских военных.

«Увидел, как БТР или это боевая машина пехоты, переехал. Он поехал дальше на Героев Днепра. Там оболонские гопники уже во дворах этот БТР достали. А здесь на этом автомобиле, где стояла зенитная установка, были убиты два диверсанта нашими военными. Одна из них – русская женщина», — рассказывает свидетель событий Богдан.

Все видео, фото и показания очевидцев Леонид Михайлович вместе с адвокатами собирает сейчас вместе. Это доказательства, которые они будут переданы в Гаагу. Он верит, что каждый русский оккупант будет наказан. А Украина обязательно победит.

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