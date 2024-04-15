Выжженная земля: как выглядит Роботино, которое уничтожает враг (видео)

Роботино невозможно сейчас назвать населенным пунктом, потому что населения в нем нет.

Село Роботино на Запорожье стоит разрушенное и безлюдное после многочисленных российских атак. Вид населенного пункта сняли на видео с дрона.

Соответствующий ролик выложили Силы обороны юга Украины.

В подписи к видео указано, что так выглядит сейчас Роботино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет. Спасаясь от оккупантов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одной целой хаты.

"Такое лицо имеет "русский мир". Именно так "асвабадители" освобождают наши территории... освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитываются об "успехах на фронте", – отметили в Силах обороны.

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Разрушенное и безлюдное Роботино сняли на видео с дрона

Напомним, 9 апреля Силы обороны юга Украины опровергли заявление депутата Запорожского облсовета о том, что в результате штурмовых действий россияне вошли в Роботино и фактически закрепились там.

По данным Генштаба ВСУ на 15 апреля, российские войска 9 раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.

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