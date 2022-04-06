Выжженные земли, разрушенные дома и обворованные магазины: что оставили после себя оккупанты в селах Киевской области

Выжженные земли, разрушенные дома и обворованные магазины: что оставили после себя оккупанты в селах Киевской области

В некоторые поселки заходили оккупанты, однако впоследствии их выбили украинские военные.

В Украине российские оккупанты уничтожили множество жилых домов и мирных населенных пунктов. Пострадали целые города: в том числе Харьков, Мариуполь, Чернигов. Из большинства эвакуировали жителей. Сейчас же, когда украинские военные заходят на ранее оккупированные территории, общественности открываются последствия “русского мира”.

ТСН.ua собрал все, что известно о населенных пунктах Киевской области, пострадавших от российских оккупантов.

Село Жерево

Небольшое село в Иванковском районе. Согласно переписи населения за 2001 год, в населенном пункте жили 89 человек. По словам местных, в поселке даже не было магазина. При это там жили люди, воспитывали детей и содержали хозяйство. До тех пор, пока туда не пришли российские оккупанты.

Военные преступники РФ уничтожили жилые дома. В Жереве нет ни одного неповрежденного дома, часть из них вовсе разрушена.

соцмережі

“Тут даже магазина не было. Но тут жили, и, надеюсь, будут жить, люди. Обычные люди. О чем-то мечтали, строили планы, работали, растили детей. А теперь тут вот так. Ни одного неповрежденного дома, а половины — просто уже нет”, — написала на своей странице в соцсети киевлянка Татьяна Рыбкина.

Она также добавила, что людям, которым “повезло” и их дома не разрушены снаружи, то внутри они все равно значительно повреждены.

Село Мощун

Согласно переписи населения за 2001 год, в селе жили почти 800. Со временем населенный пункт, очевидно, стал более развитым. В 2022 году там произошла одна из переломных битв за Киев.

Впоследствии в Сети показали, к чему привел “русский мир”. В поселке почти все дома оказались повреждены артиллерийскими обстрелами. Некоторые из зданий полностью уничтожены.

Село Горенка

До российской агрессии в поселке проживали более пяти тысяч человек. Большинство из них впоследствии эвакуировались. Российские оккупанты пытались войти в населенный пункт, однако безуспешно — ВСУ отбивала атаки оккупантов. Однако враг все же разрушил и сжег артиллерией множество жилых домов и автомобильного транспорта.

"Но все они поплатились за свои преступные действия: группировки, пытавшиеся форсировать реку и зайти в населенные пункты, были уничтожены и разбиты вдребезги", — рассказали в МВД Украины.

Пресс-служба МВД Украины

Село Кухари

Еще один населенный пункт, который пострадал от “русского мира”. В середине марта ВСУ освободили поселок от оккупантов, однако военные преступники продолжают наносить по нему артиллеристские удары. В результате чего из села выехали местные жители, а их дома оказались разрушены бомбами.

Поселок Шевченково

Когда в населенный пункт зашли российские оккупанты на военной технике, они без разбора стреляли в сторону местных жителей.

Военные преступники искали у местных жителей оружие, разрушали магазины, давили автомобили, пытались даже вырвать банкомат, чтобы поживиться наличкой — но не получилось.

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