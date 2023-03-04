Выжженный дотла россиянами город: показали апокалиптические фото уничтоженной полностью Марьинки

В Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания или деревца.

Российские кафиры, которые не могут физически взять Марьинку Донецкой области, до основания выжгли и уничтожили город ракетными и артиллерийскими обстрелами.

Апокалиптические фотографии опубликовали в Сети.

На кадрах виден настоящий "русский мир". В городе не осталось ни одного уцелевшего здания или деревца. Все выжжено напрочь. На фотографиях видно, как еще догорают обстрелянные здания. Город покрылся серой мглой, там сейчас нет гражданских людей.

По последней информации Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наступать на востоке, в частности, основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В ведомстве уточняют, что россияне атакуют в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Заметим, в ноябре 2022 года из Марьинка в Донецкой области было эвакуировано все гражданское население.

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