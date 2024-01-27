"Вызов очень серьезный": военный эксперт о наступательном потенциале России

Эксперт рассказал, хватит ли России ресурсов для продолжения войны в Украине.

Россия продолжает попытки наступления на позиции украинских военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В таких условиях решающим на поле боя станет то, какая из стран будет иметь больше ресурсов для ведения войны.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает "24 Канал".

Путин уже не раз публично озвучивал, что в войну против Украины вовлечено 600 тысяч российских солдат. Хотя по оценке украинских разведчиков, оккупационная группировка противника составляет 462 тысяч военных и 35 тысяч бойцов росгвардии.

"Но в любом случае, нынешняя война в первую очередь является войной ресурсов. Следовательно, ход событий на поле боя будет определяться не только ресурсными возможностями российских оккупационных сил, но и ресурсными возможностями сил обороны", — отметил Селезнев.

Он добавил, что спрогнозировать диспозицию сил в этом противостоянии крайне непросто из-за сложных внутриполитических процессов в США, где Конгресс уже более 3 месяцев не может принять выделение средств для военной помощи Украине. И в этой ситуации крайне важно, чтобы 1 февраля страны ЕС согласовали для Украины предоставление военно-технической помощи.

"Вызов очень серьезный. Война продолжается, интенсивность боевых действий, несмотря на зимние условия, не утихает, а значит, нам нужны ресурсы. Это артиллерия, бронетехника, боеприпасы, а также высокоточные дальнобойные ракеты для разрушения вражеских инфраструктурных объектов", — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что важно также бить по производственным мощностям России, потому что российский ВПК способен в достаточных количествах производить оружие и боеприпасы. Именно поэтому силам обороны необходимо разрушить ресурсную базу агрессора.

Напомним, ранее издание Financial Times обнародовало статью, в которой пишет, что новое масштабное наступление на Украину оккупанты планируют уже летом. Целью Москвы может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время аналитики Американского института изучения войны (ISW) также назвали даты "нового наступления РФ". Якобы он должен состояться "приблизительно между 12 января и 2 февраля".

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