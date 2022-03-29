Вызвали огонь на себя: десантники остановили двигавшуюся на Николаев колонну вражеской техники

Вызвали огонь на себя: десантники остановили двигавшуюся на Николаев колонну вражеской техники

Украинские бойцы уничтожили три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2.

Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШВ ВСУ вовремя обнаружили и уничтожили вражескую колонну, двигавшуюся в сторону областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что десантники вели разведку недалеко от Николаева, когда обнаружили колонну российских оккупантов, которая двигалась в направлении областного центра.

"Опасность для воинов в этой ситуации заключалась в том, что им, по сути, пришлось вызвать огонь на себя, но это не остановило отчаяных", — говорят в ДШУ.

В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов, были уничтожены три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевая машина десанта БМД-2.

Из-за значительных потерь военной техники и личного состава враг вынужден был остановить движение колонны в направлении Николаева и отступить.

Читайте также: