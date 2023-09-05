"Вызывает беспокойство": Россия отказывается от советских стратегий и учится тактике у Украины

Российская армия отказывается от советских стратегий и активно учится у украинской во время контрнаступления.

Об этом сообщил Королевский институт исследований обороны и безопасности (RUSI), передает Sky News.

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По данным Института, из-за этого Украина теряет некоторые свои преимущества на поле боя.

Аналитики указали на артиллерийские стратегии, разработанные во время второй мировой войны, от которых Россия теперь начала отказываться в пользу более сложного, современного подхода.

"Это тревожная тенденция, поскольку со временем она, по всей вероятности, значительно улучшит российскую артиллерию", — говорится в отчете RUSI.

В Институте отмечали, что Россия начала использовать комбинацию снарядов с лазерной наводкой и беспилотников, чтобы точнее атаковать украинских военных.

"Рост сложности, разнообразия и плотности российских БПЛА вызывает беспокойство", — считают RUSI.

Ранее сообщили, что российские кафиры подготовили для штурмовых подразделений ВСУ "опасную ловушку".

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