"Вызывает беспокойство": Россия отказывается от советских стратегий и учится тактике у Украины

Освоение украинской тактики оккупантами "вызывает беспокойство".
Российская армия отказывается от советских стратегий и активно учится у украинской во время контрнаступления.
Об этом сообщил Королевский институт исследований обороны и безопасности (RUSI), передает Sky News.
По данным Института, из-за этого Украина теряет некоторые свои преимущества на поле боя.
Аналитики указали на артиллерийские стратегии, разработанные во время второй мировой войны, от которых Россия теперь начала отказываться в пользу более сложного, современного подхода.
"Это тревожная тенденция, поскольку со временем она, по всей вероятности, значительно улучшит российскую артиллерию", — говорится в отчете RUSI.
В Институте отмечали, что Россия начала использовать комбинацию снарядов с лазерной наводкой и беспилотников, чтобы точнее атаковать украинских военных.
"Рост сложности, разнообразия и плотности российских БПЛА вызывает беспокойство", — считают RUSI.
Ранее сообщили, что российские кафиры подготовили для штурмовых подразделений ВСУ "опасную ловушку".
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