"Вызываете только ярость": Данилов резко ответил Кремлю на ракетный обстрел Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне своими обстрелами Украины 10 октября только усилили презрение и украинскую ярость.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в Facebook.

"Кремль и русская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились — на улицах и в бункерах, на море и на суше", — написал он.

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По его словам, власти России могут испугать только "послушное российское стадо".

"Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает жажду победы и мести", — подытожил Данилов.

Напомним, что ранее эксперт назвал имена российских террористов, стоящих за ракетной атакой по Украине.

Как сообщалось, Ермак прокомментировал массированный ракетный обстрел Украины и заявил, что Украина "не боится и на каждый удар будет жесткий ответ".

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