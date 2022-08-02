"Взаимное доверие и профессиональный диалог": Залужный пообщался с генералами Милли и Каволи

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с генералами Марком Милли и Кристофером Каволи.

Он поблагодарил американских коллег за сотрудничество и поддержку украинского народа в противостоянии российским оккупантам.

Об этом Залужный сообщил в социальных сетях.

"Сегодня состоялся совместный телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Высоко ценю их поддержку и профессиональную оценку наших действий и планов. Доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США. Глубоко благодарен всем Американскому народу за оказанную помощь!", — написал Залужный.

Напомним, оккупанты стали больше пить, как следствие — неповиновение офицерам и межэтнические конфликты.

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