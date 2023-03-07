Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взлет истребителей МиГ в России: стало известно, почему трижды за полдня звучали сирены

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
944
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взлет истребителей МиГ в России: стало известно, почему трижды за полдня звучали сирены

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Возможно, это тренировочные полеты, но опасность применения гиперзвуковых ракет кинжала сохраняется.

Стало известно, почему во вторник полдня звучали сирены. Масштабную воздушную тревогу трижды включали 7 марта из-за взлета истребителей МиГ-31К в России.

Такую причину воздушной тревоги назвал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

"Пока что трижды был зафиксирован взлет российского МиГ-31К с авиабазы в Саваслейке Нижегородской области РФ. Долетают до направления Тамбова и возвращаются назад. Возможно, это тренировочные полеты, но опасность применения гиперзвуковых ракет "Кинжал" сохраняется, поэтому включается тревога", — отметил Игнат. 

Напомним, россияне планируют задействовать авиацию в Украине при наступлении на важнейших направлениях.

Авиация во время войны: запасы прочности окупантов и потенциал Украины | Валерий Романенко

Авиация во время войны: запасы прочности окупантов и потенциал Украины | Валерий Романенко

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
944
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация