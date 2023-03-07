Взлет истребителей МиГ в России: стало известно, почему трижды за полдня звучали сирены

Возможно, это тренировочные полеты, но опасность применения гиперзвуковых ракет кинжала сохраняется.

Стало известно, почему во вторник полдня звучали сирены. Масштабную воздушную тревогу трижды включали 7 марта из-за взлета истребителей МиГ-31К в России.

Такую причину воздушной тревоги назвал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

"Пока что трижды был зафиксирован взлет российского МиГ-31К с авиабазы в Саваслейке Нижегородской области РФ. Долетают до направления Тамбова и возвращаются назад. Возможно, это тренировочные полеты, но опасность применения гиперзвуковых ракет "Кинжал" сохраняется, поэтому включается тревога", — отметил Игнат.

Напомним, россияне планируют задействовать авиацию в Украине при наступлении на важнейших направлениях.

Авиация во время войны: запасы прочности окупантов и потенциал Украины | Валерий Романенко