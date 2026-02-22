Взлет Ту-160 с "Энгельс-2": готовится ли Россия к новой атаке

Ту-160 / © Википедия

Реклама

Дополнено новыми материалами

По информации мониторинговых каналов, с аэродрома Энгельс-2 зафиксирован взлет одного самолета Ту-160. Пока неизвестно, идет ли речь о боевом вылете.

Ту-160 – стратегический бомбардировщик России, способный нести крылатые ракеты большой дальности. Именно с авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области РФ неоднократно совершались вылеты во время массированных ракетных атак по территории Украины.

Официального подтверждения о характере нынешнего вылета пока нет. В то же время специалисты отмечают, что активность стратегической авиации может предшествовать ракетным пускам, однако не каждый вылет является боевым.

Реклама

Силы противовоздушной обороны и службы внимательно отслеживают ситуацию. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Позже мониторинговые каналы сообщили о том, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Тем временем два мощных взрыва прозвучали во Львове в ночь на 22 февраля : что известно о пострадавших