Война
160
1 мин

Взлет Ту-160 с "Энгельс-2": готовится ли Россия к новой атаке

Мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2"

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-160

Ту-160 / © Википедия

Дополнено новыми материалами

По информации мониторинговых каналов, с аэродрома Энгельс-2 зафиксирован взлет одного самолета Ту-160. Пока неизвестно, идет ли речь о боевом вылете.

Ту-160 – стратегический бомбардировщик России, способный нести крылатые ракеты большой дальности. Именно с авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области РФ неоднократно совершались вылеты во время массированных ракетных атак по территории Украины.

Официального подтверждения о характере нынешнего вылета пока нет. В то же время специалисты отмечают, что активность стратегической авиации может предшествовать ракетным пускам, однако не каждый вылет является боевым.

Силы противовоздушной обороны и службы внимательно отслеживают ситуацию. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Позже мониторинговые каналы сообщили о том, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

