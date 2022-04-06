Взорвали два моста, вывозили лопаты и ведра: как российские оккупанты бежали из общины на Житомирщине

Взорвали два моста, вывозили лопаты и ведра: как российские оккупанты бежали из общины на Житомирщине

Населённые пункты покрыты остатками боеприпасов.

Вооруженные силы полностью освободили от российских оккупационных войск Житомирскую область: наибольшие разрушения от обстрелов врага получили деревни на севере региона в Народицкой общине. В частности, оккупированное россиянами село Грезля.

Об этом сообщил глава Житомирской военной администрации Виталий Бунечко.

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По его словам, пока местные жители не могут вернуться в обычную жизнь. Поля в Народицком обществе покрыты остатками реактивных боеприпасов, которыми враг крыл села. Кроме того, взрывоопасные предметы могут находиться в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, в лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.д.

"На деоккупированных территориях продолжается разминирование. К сожалению, есть случаи, когда на оставленных оккупантами взрывных устройствах взрывались мирные граждане", — рассказал Бунечко.

Российские оккупанты, убегая из сел Житомирской области, уничтожили авиаударом и взорвали два моста в Народицкой общине. Кроме того, в деревнях русская армия занималась мародерством, грабили человеческие жилища. "По словам местных жителей, в конце грузили даже лопаты, ведра и тазы", — подчеркнул глава области.

Бунечко также напомнил, что на территории области сохраняется запрет на посещение лесов.

Как сообщалось, военные уничтожили всего на 50 километрах Житомирской трассы бесчисленное количество вражеской техники. На трассе из Киева в сторону Макарова не сосчитать количество заброшенного российского металлолома. Чего здесь только нет – новейшие российские бронеавтомобили "Тигр", зенитные установки "Шилка, БМП, и сожженные танки.

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