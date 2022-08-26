Взорвали в машине: гауляйтер Колесников умер в бердянской больнице от полученных ранений

Оккупанты обвинили ВСУ в покушении на жизнь "заместителя начальника "ГАИ".
В бердянской больнице от полученных ранений скончался "заместитель начальника" "ГАИ" Александр Колесников.
В этот же день его взорвали в служебном автомобиле.
Об этом сообщают РосСМИ.
После взрыва, раздавшегося возле оздоровительного центра "Криворожский горняк", коллаборанта с осколочными ранениями доставили в городскую клиническую больницу, где тот вскоре умер.
Как свидетельствуют данные из открытых источников, год назад Колесников был обычным патрульным в полиции Бердянска.
Напомним, в Украине ликвидирован командир танкового батальона вооруженных сил Российской Федерации майор Василий Лушников. Отмечается, что командир танкового батальона российской армии погиб в свой день рождения – 23 августа – "во время стремительной атаки".
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