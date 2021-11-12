Взорвались на неизвестном устройстве: стали известны имена военных, погибших на Донбассе

Военные из николаевской бригады.

Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Николаеве. В результате подрыва получили несовместимые с жизнью травмы подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

Об этом сообщили на странице военной бригады.

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"Непоправимая потеря для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев. Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства. Наша потеря очень горькая и болезненная", — говорится в сообщении.

Как сообщил СМИ заместитель командира бригады Ярослав Калашников, погибли военные около обеда. Машина, в которой передвигались бойцы, взорвалась на противотанковой мини. Вероятно, был заложен фугас.

Напомним, сегодня вечером стало известно о гибели в зоне Операции объединенных сил двух военнослужащих. Они взорвались на вражеском неизвестном устройстве.

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