Взорвался и разлетелся: украинский дрон феерически уничтожил российский танк (видео)

Украинский FPV-дрон уничтожил беглый от операторов российский танк и не смог скрыться.

Видео показали в 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригаде.

На кадрах видно, как танк противника убегает от дрона, но не сумел укрыться от операторов дронов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады. БПЛА влетает в танк – он взрывается и разлетается на частицы. Из него осталась кучка пепла.

"Очередной вражеский штурм – очередной успех бойцов 60 омбр! ФПО дрон ББПС "Vidarr" точно нацелился на вражеский танк и нанес сокрушительный удар. Взрыв был настолько мощным, что его, видимо, увидели даже на МКС! Еще один вражеский железный монстр уничтожен благодаря мастерству наших операторов дронов и отваги защитников", — подписали видео.

Украинский дрон феерично уничтожил российский танк

Напомним, на фронте погиб зять Ирины Фарион — Василий Особа.

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