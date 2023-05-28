Взорвался и упал в поле: на Черниговщине пограничники сбили вражеский "шахед" — видео, фото

В ночь на 28 мая Россия в очередной раз атаковала города Украины беспилотниками. Ночную атаку враг направил на военные объекты и критическую инфраструктуру государства в центральных регионах, в частности Киевской области. Пограничники Черниговской области точно ликвидировали один из дронов.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

"Обнаружив цель, бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств поражения. Дрон взорвался и упал в поле, не долетев до определенной цели", — говорится в сообщении.

На Черниговщине ночью сбили вражеский "шахед".

Напомним, в ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного и южного направлений. Зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54.

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