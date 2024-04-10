Взорвался в воздухе: в ВСУ рассказали об уничтожении вертолета Ка-27 в Крыму

Судьба экипажа неизвестна.
В настоящее время судьба экипажа российского многофункционального вертолета Ка-27, уничтоженного в аннексированном Крыму, неизвестна.
Об этом "Радио Свобода" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, для поисковой операции силы армии Российской Федерации задействовали катер "Раптор" и другие вертолеты.
"Из имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию по этому поводу. Продолжалась поисковая операция. Происходило все это недалеко от Черноморского", — подчеркнул он.
Плетенчук отмечает, что оккупанты начали использовать авиацию для наблюдения в Крыму, чтобы обезопаситься от атак. Именно поэтому уничтожений, подобных сегодняшнему, может становиться больше.
Напомним, в ВМС ВСУ сообщили, что 10 апреля в оккупированном Крыму уничтожили корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 , предназначенный для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок.
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