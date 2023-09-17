"Взрослым" студентам могут оставить отсрочку от мобилизации: зарегистрированный законопроект

Кто в случае принятия нового законопроекта будет иметь право на отсрочку от мобилизации

30-летние студенты смогут получить отсрочку от мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который является альтернативой ранее зарегистрированному законопроекту, который получил широкую огласку. Этот закон, как известно, отменяет отсрочку от мобилизации студентам и аспирантам, которые достигли 30-летнего возраста и получают непоследовательное образование.

В случае принятия нового законопроекта будет отменено одно из условий непредоставления отсрочки от мобилизации – 30-летний возраст. Все остальное остается – отсрочку от мобилизации не смогут получить студенты без учета возраста, получающих второе или третье образование.

На аспирантов и докторантов эта норма не распространяется, если они учатся на дневной или дуальной форме, то смогут получить отсрочку от мобилизации.

Список соискателей образования, которые получат право на отсрочку от мобилизации в новом законопроекте расширен

Отсрочку от мобилизации предлагают давать всем соискателям высшего образования, обучающимся по специальностям, которым предоставляется особая поддержка. Отсрочка будет предоставляться независимо от того, впервые приобретается соответствующий уровень образования.

В пояснительной записке и инициаторы законопроекта разъясняют, что речь идет о дефицитных специальностях, которые нужны для восстановления экономики. Какие именно специальности войдут в список должен определить МОН.

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