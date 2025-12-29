"Взрослый разговор без самообмана": эксперт об интервью Буданова "Общественному"

Реклама

"Мы постоянно слышим, что с Украинцами нужно начинать разговаривать как со Взрослыми. И наш глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Общественном - был максимально реалистичным и Откровенным. Конечно насколько может себе это позволить руководитель Разведки. Но не всем такая правда Понравилась. по определению Некомфортно”, - отметил Шнайдер.

Он обратил внимание, что Буданов прямо говорит, что у США есть свои интересы, очень прагматические, которые могут нам не нравиться и не совпадать с нашим представлением о справедливости.

"Но так есть: для США стратегическая угроза - это Китай, а россия - фактор, который эту угрозу либо уменьшает, либо усугубляет. Именно этим и объясняется логика США на треке переговоров по завершению войны. Да, Вашингтону тоже выгодно прекращение нашей войны: здесь и амбиции Трампа, и просто расчет - убрать фактор, убрать фактор, убрать фактор, Трампа, позволит оторвать москву от Пекина. Не будем вдаваться в то, насколько это реалистично. Эта иллюзия - уже проблемы Америки.

Причем сила Украины не абстрактна, отметил он, приведя озвученную Будановым информацию: удары по объектам вражеского топливно-энергетического комплекса уже вывели из строя около 21% российской нефтепереработки. По словам блоггера, это – прямой экономический аргумент, сокращающий возможности кремля финансировать войну.

И как бы громко ни звучала российская риторика о "Победной Победе", реальность другая: война для России становится все более дорогой. Эта стоимость постепенно меняет настроения внутри самой России. По словам Буданова, количество тех, кто заинтересован в прекращении войны, растет. И именно поэтому вся показная бравада может быть не проявлением силы, а попыткой через блеф и демонстрацию воображаемого преимущества выручить больше. И скажу откровенно. Нам нужны именно такие взрослые разговоры – без самообмана и без ожидания, что кто-то сделает нашу работу за Нас. Иллюзия, что нам все виноваты и кто извне обеспечит победу, Опасна. Как для каждого отдельного человека, так и для страны в целом”, - подчеркнул Михаил Шнайдер.