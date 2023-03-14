Взрыв авто в Мелитополе: погиб местный коллаборант-глава транспортной компании

В частности, о коллаборанте известно, что он организовывал перевозку наемников ЧВК "Вагнер" к линии фронта на Запорожье.

В результате взрыва авто в центре захваченного Мелитополя 14 марта погиб местный коллаборант Иван Ткач, владевший крупной транспортной компанией.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

По данным подконтрольных оккупантам экстренных служб Мелитополя, количество пострадавших в результате взрыва возросло до трех. Среди них был указан и Ткач. Уже со временем пропагандисты заявили, что владелец подорванного авто "умер от полученных ранений".

Еще один местный коллаборант Владимир Рогов подтвердил, что погибшим является именно Ткач. Российские оккупанты в начале сентября 2022 года "назначили" Ткача "главой МУП "Городской транспорт".

"Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ тоже сообщила о гибели Ткача. С начала марта 2022 года коллаборант инициативно занялся организацией городских пассажирских перевозок под руководством Сергея Золотарева — первого заместителя т.н. "руководителя военно-гражданской администрации Мелитополя".

Ткач наладил транспортное сообщение с оккупированными Крымом, частями Донецкой и Луганской областей. Приспешник врага также занимался организацией перемещения личного состава российских войск из Донецкой, Херсонской областей и Крыма в Запорожскую область и обратно.

Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", Ткач организовывал перевозку наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области.

Напомним, легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил 14 марта о громком взрыве в городе и черном дыме, который поднялся после. Местные паблики информировали, что это взорвалось авто.

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