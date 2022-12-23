Взрыв авто в Мелитополе: полицейскому-коллаборанту оторвало ногу

В результате взрыва авто в захваченном Мелитополе ранение получил экс-работник внутренней безопасности Нацполиции Украины, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Одним из "пострадавших" после сегодняшнего взрыва авто в Мелитополе стал местный полицейский-коллаборант", — отмечается в заявлении.

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Федоров уточнил, что бывший сотрудник внутренней безопасности Нацполиции Андрей Блавацкий "решил построить яркую карьеру". После захвата города мужчина получил от оккупантов должность начальника Линейного отдела милиции.

"Сегодня карьерный взлет предателя так же ярко закончился. По предварительным данным, от взрыва ему оторвало ногу и стоит вопрос, останется ли другая", — написал городской голова.

Напомним, в центре Мелитополя 23 декабря раздался взрыв. Очевидцы сообщали, что взорвался автомобиль, которым пользовались российские оккупанты.

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