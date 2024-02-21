"Взрыв был, все трещало": РФ ударила по домам Херсона, жители рассказали о пережитом (видео)

В частности, под удар попали и дома семей, которые убегая от "большой воды", эвакуировалась из микрорайона Корабел.

Российские войска в ночь на 21 февраля в очередной раз обстреляли Херсон, попав по частным и многоквартирным домам. Ранены три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Этой ночью российские войска снова били по Херсону. Под огнем – частные и многоквартирные дома", – указал глава ОВА.

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В результате вражеских обстрелов трое жителей Херсона получили легкие ранения: две женщины в возрасте 57 и 39 лет, а также 25-летний мужчина. Всем пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь на месте.

"Под удар попали и дома семей, которые убегая от "большой воды", эвакуировались из микрорайона Корабел. Этой ночью их новые дома обстреляла россия", — отметил Прокудин

Он также опубликовал видео с последствиями обстрелов и рассказами очевидцев.

В частности, о пережитом рассказала женщина, которая перебралась в другую квартиру после затопления ее дома в результате подрыва врагом ГЭС. Враг разгромил и новое жилье.

"Нас там два раза обстреляли, а потом затопили: 6 метров стояла вода. Мы лишились от всего. Взрыв был, все трещало, мы убежали в коридор и сидели. Но что характерно, что оно летело без звука, не было бахканья этого. Только когда уже огонь — тогда уж очень-очень страшно", — рассказала жительница Херсона.

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К слову, в ночь на 21 февраля оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили все 23 вражеских беспилотника.

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