Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрыв и пожар: в Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
511
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрыв и пожар: в Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ (видео)

Пожар в российском городе Курчатов после взрыва / Фото: скриншот с видео

Инцидент произошел в городе, расположенном в 4 км от Курской атомной электростанции.

Вечером 3 сентября в городе Курчатове Курской области РФ раздался взрыв и начался пожар.

Видео инцидента публикует Telegram-канал "Shot".

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сработала система ПВО, сбившая "украинский беспилотник", обломки которого упали на "нежилое здание". Информации о пострадавших нет.

По информации источников издания "Бабель" в ГУР Минобороны, пожар возник в здании местного управления ФСБ.

Город Курчатов расположен примерно в 70 километрах от границы с Украиной и в 4 км от Курской атомной электростанции.

В Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ

В Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ

Напомним, 1 сентября российские пропагандисты сообщали об атаке двумя вроде бы украинскими беспилотниками по городу Курчатов в Курской области.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
511
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация