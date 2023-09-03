Взрыв и пожар: в Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ (видео)

Инцидент произошел в городе, расположенном в 4 км от Курской атомной электростанции.

Вечером 3 сентября в городе Курчатове Курской области РФ раздался взрыв и начался пожар.

Видео инцидента публикует Telegram-канал "Shot".

Также читайте Картонные дроны успешно атаковали аэродром в Курске: появилось видео их испытаний

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что сработала система ПВО, сбившая "украинский беспилотник", обломки которого упали на "нежилое здание". Информации о пострадавших нет.

По информации источников издания "Бабель" в ГУР Минобороны, пожар возник в здании местного управления ФСБ.

Город Курчатов расположен примерно в 70 километрах от границы с Украиной и в 4 км от Курской атомной электростанции.

В Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ

Напомним, 1 сентября российские пропагандисты сообщали об атаке двумя вроде бы украинскими беспилотниками по городу Курчатов в Курской области.

Читайте также: