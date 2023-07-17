Взрыв на Крымском мосту: Гуменюк предполагает, что это дело рук российских спецслужб

Вероятно, россияне реализовали такую провокацию перед продлением "зернового соглашения" и в страхе перед украинским контрнаступлением на юге.

Руководительница пресс-центра Сил обороны и обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что взрыв на Крымском мосту 17 июля может быть российским сценарием.

Об этом она сказала в эфире Суспильного.

"Мы тоже видели эти сообщения. Понимаем, что при тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию. Учитывая, что именно сегодня встал вопрос, что будет дальше с "зерновым соглашением", вполне вероятно предположить, что враг может прибегать к любым провокациям", — предположила Гуменюк.

По ее словам, рекомендация оккупационных властей населению ехать в объезд, используя "новые регионы" — оккупированную территорию в Запорожской и Донецкой областей, может быть направлена на то, чтобы "насытить гражданским населением эти регионы в ожидании продвижения Сил обороны для того, чтобы винить их в неправильных действиях в рамках войны".

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва — в 3:04 и 3:20. Их было слышно в разных районах в Керчи. СМИ сообщают, что ночная атака на Крымский мост, вероятно, являлась спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В свою очередь, спикер Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов процитировал слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там лишняя".

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