Взрыв на Крымском мосту: оккупанты заявили, что возобновили движение неповрежденными полосами

Оккупанты, боясь нового взрыва, заявили, что будут осматривать каждый автомобиль, который будет заезжать на мост.

После сильного взрыва на Крымском мосту, который произошел сегодня около 6 утра, оккупанты утверждают, что возобновили автомобильное движение неповрежденными полосами. Но только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики пока не пропускают.

Об этом заявил главный коллаборант и "гауляйтер" оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, движение автотранспорта будет реверсивным, машины направили двумя невредимыми полосами.

По словам "гоблина" Аксенова, сейчас движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

Водителей грузовых фур отправляют на Керченскую паромную переправу, которую, правда, до сих пор не открыли.

Маршруты грузовых поставок для оккупированного Севастополя по словам "гауляйтера" пройдут через захваченные территории Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный полуостров с РФ, прогремел сегодня около 6 часов утра.

Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян, чтобы уехать с полуострова.

Позже оккупанты показали, как выглядит сейчас поврежденный мост. Все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

А вот советник главы Офиса президента уверен Михаил Подоляк: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

Справка:

Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года, а уже через год Россия запустила им железнодорожное сообщение. С начала полномасштабного вторжения в Украине начали обсуждать идею уничтожения этого моста, потому что именно через него Россия перебрасывает подкрепление оккупантам на южном направлении.