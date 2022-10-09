Взрыв на Крымском мосту: в РФ заявили, что количество жертв возросло

Число жертв, по данным росСМИ, возросло до пяти. Читайте все последние новости о взрыве на Крымском мосту на ТСН.ua.

Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, возросло до пяти.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Так, сообщается, что из воды извлекли тела еще двух человек – мужчины и женщины. В машине, которая ехала рядом с грузовиком, было четыре человека – трое мужчин и женщина.

Напомним, после взрыва на Крымском мосту в РФ сообщили о троих погибших.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

В субботу утром, 8 октября, раздался взрыв на Крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с Россией.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по случаю чрезвычайного происшествия.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, взрыв устроили сами россияне. Взрыв стал следствием противостояния между ФСБ-шникамы и российским Минобороны.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что взрыв на Крымском мосту существенно не повлиял на его использование, поскольку, по данным россиян, уже через сутки они возобновили железнодорожное сообщение. По его словам, возможность доставки вооружения и тяжелой техники продолжается.

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