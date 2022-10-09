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Взрыв на Крымском мосту: Жданов назвал три вероятных сценария

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Взрыв на Крымском мосту: Жданов назвал три вероятных сценария

Скриншот с видео

Крымский мост, вероятно, взорвали сами россияне.

Военный эксперт Олег Жданов назвал три вероятных сценария по взрыву на Крымском мосту. Это – подрыв грузовика, подрыв моста или ракетный удар.

Об этом военный эксперт сказал на своем ютуб-канале.

"Есть три сценария по взрывам на Крымском мосту. Самый вероятный и медийный сценарий со стороны РФ – это подрыв фуры во время ее движения по мосту, что привело к обвалу дорожного покрытия и пожару цистерн. Второй – это подрыв самого моста, то есть он мог быть заранее заминированный. Третья версия — ракетный удар. И эта версия не рассматривается российской стороной. К нам они, кстати, претензий почти не имели. А потому можно согласиться с тем фактом, что это — внутренние конфликты в России", — сказал Олег Жданов.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв. По версии оккупационных властей Крыма, взрыв произошел из-за грузовика, в который вероятно был заминирован.

Советник ОП Михаил Подоляк считает, что к взрыву на Крымском мосту могут быть причастны россияне, ведь в РФ назревает конфликт между Минобороны и ФСБ.

Украинские эксперты же подчеркивают, что Крымский мост некачественно построен, а потому в будущем может стать простой мишенью.

В воскресенье, 9 октября, россияне, проживающие на оккупированном полуострове, начали выезжать из Крыма.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4141
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