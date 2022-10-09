Взрыв на Крымском мосту значительно не повлияет на обеспечение оккупантов, однако панические настроения вырастут — эксперт

В результате взрыва на Крымском мосту и его частичного разрушения Россия потеряла не так много, потому что по данным россиян, они уже через сутки возобновили железнодорожное сообщение, поэтому возможность доставки вооружения и тяжелой техники продолжается.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Что касается использования автомобильного моста, мы можем говорить об определенном снижении возможностей доставки в Крым и дальше к линии фронта вооружения, материальных средств, горючемго, но надо понимать, что российская логистика, в основном, базируется на железной дороге, таким образом можно говорить, что мы достигли временного уменьшения в поставках россиян где-то около 15-20%, не больше, но надо понимать чрезвычайно важный моральный аспект этого удара, ведь жители Крыма сразу бросились скупать горючее, продовольственные товары, то есть паника и психологический эффект от этого события значительно больше. И они будут приводить в дальнейшем к большему эффекту", — отметил он.

Как произошел подрыв

По мнению Грабского, скорее всего, это был подрыв автомобиля во время движения, водитель фуры не знал о взрыве, то есть его просто использовали в этой ситуации.

Эксперт также рассказал, что подрыв моста повлияет на северо-таврическую группировку войск РФ, действующую на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской области. Также это касается группировки, которая все еще пытается удержать правобережный плацдарм Херсона и вокруг Херсона. И по группировкам, которые находятся в Крыму.

"Не надо забывать, что там (в Крыму – ред.) находится военно-морской флот России, который также нуждается в поддержке и обеспечении", — резюмировал Грабский.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате взрыва частично обрушилось автомобильное полотно и существенные повреждения получило железнодорожное.

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив.

Позже оккупанты показали, как выглядит сейчас поврежденный мост.

Между тем, в РФ сообщили о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве Украины сообщило, что организаторами взрыва на Крымском мосту могли быть украинские спецслужбы.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что подрыв Крымского моста произошел в результате конфликта между ФСБ России и Минобороны страны.

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