Взрыв на российской авиабазе в Энгельсе: все подробности, видео и реакция ВСУ

Мощный взрыв на военном аэродроме в городе Энгельс в России произошел в ночь на 26 декабря. Это уже второй за месяц "хлопок" на авиабазе российских стратегических бомбардировщиков, запускающих по Украине крылатые ракеты.

ТСН.ua собрал подробности новой атаки на российский военный аэродром.

В минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о погибших военных.

"Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА на аэродроме в Энгельсе", — говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что военная техника якобы не пострадала, а беспилотник был сбит на подлете к аэродрому.

Местные СМИ сообщают о трех погибших и четырех госпитализированных. Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров.

Территорию аэродрома оцепили силовики. Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил, что угрозы местным жителям нет, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

СМИ сообщают также, что в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

В ВСУ прокомментировали взрыв

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН назвал "хлопок" в Энгельсе последствием российской агрессии.

"Это очередные "хлопки", которые мы уже привыкли слышать. Это следствие того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что в глубоком тылу или где угодно их война не коснется, то они глубоко ошибались. Такие вещи происходят все чаще. Будем надеяться, что это Украине будет только на руку", – заявил он.

Также читайте Путин оставил Россию без ПВО: эксперты об атаке на военные аэродромы оккупантов

В то же время Игнат не стал комментировать возможные повреждения российских самолетов:

"Нужно иметь перед глазами по крайней мере спутниковые снимки, которые нам обо всем расскажут. Прошедшие события, которые были на этом и другом аэродромах, приводили все же к определенному повреждению самолетов. Думаю, несколько дней, и у нас будут спутниковые снимки, будут они в сети Интернет в любом случае".

Также спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что после первого "хлопка" в Энгельсе "была замечена передислокация самолетов Ту-95 и Ту-160 на другие аэродромы, которые могут обеспечивать полеты этих летательных аппаратов, проводить их обслуживание и так далее".

"Это рассредоточение произошло тогда, и уже пытаются они на нескольких аэродромах удерживать стратегическую авиацию", — добавил Игнат.

Какой эффект оказывают атаки на аэродромы

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Freeдом" отметил, что взрывы на военных аэродромах в глубоком тылу врага имеют два важных эффекта — военный и психологический.

"С военной точки зрения нужно понимать следующее — мы можем бесконечно пытаться усиливать нашу противовоздушную оборону, наращивая ее качественно и количественно, но это не будет помогать нам достаточно предотвращать причины. А причины лежат в носителях. Те объекты, которые могут осуществлять запуск крылатых ракет, это обычно воздушные, наводные или подводные носители. Таким образом, нанесение таких ударов... извините, "неосторожное курение" на таких объектах приводит к тому, что противник теряет носители, которые воспроизвести он не может", — объяснил Грабский.

Эксперт напомнил, что предварительная атака беспилотника по Энгельсу привела к потере россиянами минимум двух самолетов, "а два самолета – это как минимум 4, ну скажем 8 ракет, которые одновременно не могут быть запущены".

"И такие удары, такое возмездие приводит к тому, что противник теряет свой наступательный или ударный потенциал, который не позволяет ему расширять зону влияния и нанесение ударов по нашей критической инфраструктуре. Это очень правильное действие, потому что наравне с военным эффектом есть и психологический — возмездие приходит туда, где противник его никогда не ожидал, и он получает заслуженное наказание", — рассказал он.

Серия "хлопков" на российских авиабазах

Утром 5 декабря на аэродромах возле Рязани (Дягилево) и в Саратовской области (Энгельс) прогремели взрывы. Стало известно, что на авиабазе Энгельса были повреждены два ракетоносца Ту-95.

На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, повреждения получил самолет Ту-95.

В минобороны России признали инцидент и сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары якобы были нанесены "реактивными советскими беспилотниками".

6 декабря на аэродроме в Курске произошел пожар в результате атаки беспилотника, вспыхнул нефтенакопитель.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Украина не может подтвердить или опровергнуть причастность к взрывам.

Военный эксперт Михаил Притула предположил, что ВСУ могли использовать для атак на Дягилево и Энгельс советские беспилотники Ту-141, переоборудованные из разведывательных в ударные.

Читайте также: