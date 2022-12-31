Взрыв на Соломенке в Киеве: Кличко назвал количество погибших и пострадавших

Один пострадавший в тяжелом состоянии.
В Киеве во время масштабной воздушной тревоги произошли взрывы прямо среди домов в Соломенском районе. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"По информации на данный момент, у погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе", — говорится в сообщении городского головы.
По его словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
Атака на Киев
В субботу, 31 декабря, в Киеве во время масштабной воздушной тревогибыли слышны взрывы. В ОВА сообщили о работе ПВО в области.
Мэр города сообщил, что взрывы прогремели в трех районах города : Соломенском, Печерском и Голосеевском. В частности, в Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.
Стало известно, что погиб по меньшей мере один человек в Соломенском районе.
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