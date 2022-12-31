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Взрыв на Соломенке в Киеве: Кличко назвал количество погибших и пострадавших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3392
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв на Соломенке в Киеве: Кличко назвал количество погибших и пострадавших

Фото: Associated Press

Один пострадавший в тяжелом состоянии.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги произошли взрывы прямо среди домов в Соломенском районе. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"По информации на данный момент, у погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе", — говорится в сообщении городского головы.

По его словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Атака на Киев

В субботу, 31 декабря, в   Киеве во время масштабной воздушной тревогибыли слышны взрывы. В ОВА сообщили о работе ПВО в области.

Мэр города сообщил, что взрывы прогремели в трех районах города : Соломенском, Печерском и Голосеевском. В частности, в Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.

Стало известно, что погиб по меньшей мере один человек в Соломенском районе.

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3392
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