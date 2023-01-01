Взрыв на Соломенке в Киеве: Кличко рассказал о работах по восстановлению домов

В Киеве произошли взрывы прямо среди домов в Соломенском районе.

В Соломенском районе Киева продолжаются работы по восстановлению дома после взрывов 31 декабря в результате массированной ракетной атаки России.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Продолжаются первоочередные ремонтные работы в одном из поврежденных вчерашними обстрелами домов в Соломенском районе столицы. Коммунальные службы продолжают усиленно работать, чтобы оперативно ликвидировать последствия российской атаки. В настоящее время задействовано 14 единиц техники и почти 90 коммунальщиков города", — рассказал мэр.

Глава Киева также отметил, что для получения информации и помощи жители пострадавшего дома могут обращаться по телефонам: 0675211939 и 0442909050.

Также по сообщению Киевской городской военной администрации, водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенка в Днепровском районе. На месте находятся сотрудники речной полиции.

Атака на Киев 31 декабря

В субботу, 31 декабря, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.

Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в трех районах города : Соломенском, Печерском и Голосеевском. В частности, в Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.

Известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще семь – пострадали.

Также в Киеве во время ракетной атаки пострадал японский журналист.

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