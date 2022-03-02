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Взрыв на вокзале: нанести сокрушительный удар по Киеву помешала ПВО

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Обломки ракеты повлекли за собой повреждения вблизи вокзала.

Взрыв, который был слышен у вокзала - это звук от уничтожения вражеской ракеты, которая предназначалась одному из центров управления.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Уточнение по взрыву возле вокзала. Наше героическое ПВО сбило крылатую ракету российских фашистов, которая назначалась одному из центров управления. Обломки ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасными. Слава Украинским ПВО", — отметил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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