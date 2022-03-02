Взрыв на вокзале: нанести сокрушительный удар по Киеву помешала ПВО

Обломки ракеты повлекли за собой повреждения вблизи вокзала.

Взрыв, который был слышен у вокзала - это звук от уничтожения вражеской ракеты, которая предназначалась одному из центров управления.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Уточнение по взрыву возле вокзала. Наше героическое ПВО сбило крылатую ракету российских фашистов, которая назначалась одному из центров управления. Обломки ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасными. Слава Украинским ПВО", — отметил он.