Взрыв на железной дороге в Крыму: как это повлияет на поставку окупантов — объяснение эксперта

Подрыв на путях свидетельствует, что в Крыму работают партизаны, выполняющие задачи по уничтожению военной техники.

Подрыв железной дороги во временно оккупированном Крыму 18 мая мог быть работой местных партизан, но нанесенное повреждение задержит снабжение врага амуницией и боеприпасами на относительно короткий промежуток времени.

Такое мнение высказал в комментарии "24 каналу" военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, этот взрыв свидетельствует о том, что в Крыму работают партизаны, выполняющие задачи по уничтожению военной техники. Однако таким образом задержать поставки врага удастся максимум на несколько дней, пока не восстановят пути и не поднимут сошедшие с рельсов вагоны.

"Военное снабжение идет по Крымскому мосту, а в Джанкое перераспределяется на три стороны: на север в Мелитополь, на северо-запад в Херсонскую область и на юго-запад в Севастополь. Поэтому, это точно было не зерно, а военная амуниция. Это была боевая задача", – отметил военный эксперт.

Кроме того, Свитан отметил, что железная дорога играет важную роль для снабжения военной амуниции и оружия для российской армии, но 2/3 военных маршрутов проходят через Ростов и Таганрог на Мариуполь, откуда расходится на три направления — Волноваха, Мелитополь и Пологи.

Треть поставок до сих пор происходит через Крымский мост, поэтому уничтожение этого моста, по мнению эксперта, является основной задачей для ВСУ.

Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе оккупированного Крыма произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с рельсов сошли вагоны.

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