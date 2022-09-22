Взрыв прогремел на железнодорожном узле в оккупированной Ясиноватой (видео)

В оккупированной Ясиноватой Донецкой области 22 сентября произошел мощный взрыв на железнодорожном узле. Вероятно, там уничтожена российская военная техника.
Об эшелонах с бронетехникой на станции сообщили очевидцы.
Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
"Мощный взрыв на железнодорожном узле в оккупированной Ясиноватой. Очевидцы говорят, что на станции стояли эшалоны с бронетехникой", – говорится в кратком заявлении.
По информации офицера Армии обороны Израиля, военного эксперта Игаля Левина, на железнодорожной станции находился эшелон с техникой вооруженных сил России.
Напомним, российские оккупанты разбили рефрижераторы с телами своих воинов в Харькове.
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