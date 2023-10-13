Взрыв российского ракетоносителя в Севастополе: стало известно, кто за этим стоит

СБУ и ВМСУ в последние дни атаковали российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности совместно с Военно-морскими силами поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

"Буян" удалось атаковать 13 октября, а корабль "Павел Державин" — 11 октября. Один из организаторов спецоперации говорит, что после первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли понять, каким образом была совершена атака.

Также известно, что накануне, 12 октября, пока повезло российской подводной лодке "Алроса", которую не удалось поразить морским дроном.

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". СБУ предупреждает москолоту — не нужно ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота", — отмечает один из организаторов спецоперации.

Детали операции в СБУ пока не раскрывают.

Напомним, сегодня, 13 октября, на рейде Севастополя разразился российский корабль. Местные сообщили о глухом, от которого даже сработали сигнализации в автомобилях. В сети показали фото и видео малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", из которого шел густой черный дым.

В Севастополе взорвался российский корабль: видео

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