Взрыв в Чернигове: в области ужесточили контроль за выдачей разрешений на проведение массовых мероприятий

В субботу днем, 3 сентября, в Чернигове сдетонировал боеприпас на выставке, в результате чего пострадали дети и взрослые.
Совет обороны Черниговской области своим решением утвердил Порядок проведения массовых мероприятий на территории области в условиях правового режима военного положения, которым более четко обозначил механизм проведения таких мероприятий после инцидента, произошедшего в Чернигове 3 сентября.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Проведение всех массовых мероприятий в условиях военного положения на территории Черниговской области возможно только при их письменном согласовании с исполнительными органами городских, поселковых и сельских советов и районной (областной) военной администрацией, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения мероприятия. Если проведение мероприятия отрицает хотя бы одна сторона – мероприятие не проводится", — рассказал он.
Чаус подчеркнул, что произошедшее 3 сентября – это "вопиющий случай, который в очередной раз напоминает о военных действиях в стране и необходимости максимальной осторожности".
В сообщении о проведении мероприятия должна быть указана дата, время начала, продолжительность и программа мероприятия, цель, место или маршрут, ожидаемое количество участников, реквизиты организаторов, информация о временных сооружениях, использование звукоусилительной техники и соблюдение мер светомаскировкви.
"Все выставки вооружения – только после нашей Победы", – подчеркнул Чаус.
Напомним, суд заключил под стражу военнослужащих, причастных к ранению детей на выставке в Чернигове.
Читайте также:
- Оккупанты на Черниговщине создали концлагерь для целой деревни: люди выжили чудом благодаря смелости нескольких односельчан
- Война не закончится в 2022 году: Залужный спрогнозировал продолжительность боевых действий в Украине
- Россия может снова атаковать Киев: Залужный предупредил о замысле Путина