Взрыв в Чернигове: в области ужесточили контроль за выдачей разрешений на проведение массовых мероприятий

В субботу днем, 3 сентября, в Чернигове сдетонировал боеприпас на выставке, в результате чего пострадали дети и взрослые.

Совет обороны Черниговской области своим решением утвердил Порядок проведения массовых мероприятий на территории области в условиях правового режима военного положения, которым более четко обозначил механизм проведения таких мероприятий после инцидента, произошедшего в Чернигове 3 сентября.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Проведение всех массовых мероприятий в условиях военного положения на территории Черниговской области возможно только при их письменном согласовании с исполнительными органами городских, поселковых и сельских советов и районной (областной) военной администрацией, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения мероприятия. Если проведение мероприятия отрицает хотя бы одна сторона – мероприятие не проводится", — рассказал он.

Чаус подчеркнул, что произошедшее 3 сентября – это "вопиющий случай, который в очередной раз напоминает о военных действиях в стране и необходимости максимальной осторожности".

В сообщении о проведении мероприятия должна быть указана дата, время начала, продолжительность и программа мероприятия, цель, место или маршрут, ожидаемое количество участников, реквизиты организаторов, информация о временных сооружениях, использование звукоусилительной техники и соблюдение мер светомаскировкви.

"Все выставки вооружения – только после нашей Победы", – подчеркнул Чаус.

Напомним, суд заключил под стражу военнослужащих, причастных к ранению детей на выставке в Чернигове.

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