Обстрел Днепра: оккупанты "Искандером" влупили по АТП, сгорело более ста автобусов (видео)

Российские захватчики уже в третий раз за сутки атаковали Днепр.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал подробности ночного обстрела Днепра российскими оккупантами.

Об этом он написал в Facebook.

Филатов сообщил, что россияне "Искандер" попали в обычное городское АТП.

Уважаемые земляки. Кратко, но я должен сказать всем, кого это касается. Эти убл**ки развалили "Искандером" обычное городское АТП. Сгорело около 50 автобусов. Тому, кому завтра ехать по маршрутам: 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А и 146Б, пожалуйста, планируйте свое время и не ругайтесь за задержки", — отметил мэр.

Впоследствии Филатов уточнил, что сгорело более ста автобусов.

Напомним, что в ночь на 30 сентября враг ударил по Днепру, Одессе и Николаеву. Один человек был убит, по меньшей мере двое ранены в Днепре. Также взрывы звучали в Запорожье и Черкасской области.

Отметим, что в среду, 28 сентября, во время воздушной тревоги в Днепре также раздались взрывы. Как сообщили в воздушном командовании "Восток", это работа системы противовоздушной обороны.

А за прошедшие сутки, в ночь на 29 сентября российская ракета в частный дом Днепра. На месте трагедии погибла вся семья – бабушка, женщина и двое детей. Отец семьи сейчас служит в ВСУ под Лиманом.

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