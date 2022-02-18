Взрыв в Донецке: боевики показали подорванный УАЗик, принадлежавший "начальнику милиции"

Взрыв произошел на парковке возле так называемого "дома правительства ДНР".

В пятницу, 18 февраля, представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщили о взрыве, произошедшем в центре Донецка.

Как впоследствии сообщили российские СМИ со ссылкой на информационные ресурсы боевиков, вблизи так называемого "дома правительства ДНР" взорвался военный УАЗ, принадлежащий начальнику "народной милиции" Денису Синенкову.

На синхронно опубликованных в Telegram-каналах видео зафиксировали остатки поврежденного взрывом автомобиля с номером ДК0101.

В результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, пророссийские боевики обстреляли населенные пункты Донецкой области. Больше всего пострадали поселки Волновахского района и вблизи Авдеевки. Разрушены дома, ранен один военнослужащий.

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