Взрыв в Киеве во время российской атаки попал в прямой эфир британского телеканала (видео)

По состоянию на данный момент известно, что в Киеве в результате атаки РФ погиб мужчина и два человека получили ранения.

Один из взрывов, прогремевший в Киеве 26 января во время массированной атаки России, попал в прямой эфир британского телеканала "Sky News".

Соответствующее видео распространяется в социальных сетях.

На кадрах видно, как корреспондентка иностранного СМИ во время массированной атаки России берет комментарий и во время этого раздается мощный взрыв. Испуганная журналистка спрашивает: "Где это? Где-то недалеко". После звука взрыва у автомобиля, который был недалеко, сработала сирена. Все это происходило в прямом эфире.

Напомним, утром 26 января в Киеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе. Также звуки взрывов прогремели в Днепровском районе Киева.

В КМВА сообщили, в результате атаки в Голосеевском районе погиб мужчина. Предварительно, в результате ракетного террора россиян погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.