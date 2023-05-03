Взрыв в Кремле: эксперт считает, что РФ хочет напугать западные элиты, чтобы не поставляли оружие Украине

Украина опровергла информацию о том, что она имеет отношение к взрывам в Кремле. Атака может стать провокацией российских спецслужб.

Россия сама могла устроить взрыв в Кремле. Это нужно для устрашения собственного населения и создания эффекта отечественной войны.

Об этом в эфире ТСН рассказал политолог Владимир Фесенко.

“Самая популярная версия, что речь идет о провокации российских спецслужб. Используется это не только в пропагандистских целях, для устрашения собственного населения, создания впечатления отечественной войны. Мол, нужно всем объединиться вокруг лидера. Но у этой истории может быть и внешнее продолжение. Благодаря этому в РФ могут пугать западные элиты не поставлять Украине дальнобойное оружие и чтобы вообще Запад сдерживал Украину”, - отметил Владимир Фесенко.

Напомним, что в России раньше времени начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Там пропаганда создает информационное пространство для своих граждан с намерением "снизить потрясение".

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