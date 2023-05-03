Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрыв в Кремле: эксперт считает, что РФ хочет напугать западные элиты, чтобы не поставляли оружие Украине

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1081
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрыв в Кремле: эксперт считает, что РФ хочет напугать западные элиты, чтобы не поставляли оружие Украине

Фото: Getty Images

Украина опровергла информацию о том, что она имеет отношение к взрывам в Кремле. Атака может стать провокацией российских спецслужб.

Россия сама могла устроить взрыв в Кремле. Это нужно для устрашения собственного населения и создания эффекта отечественной войны.

Об этом в эфире ТСН рассказал политолог Владимир Фесенко.

“Самая популярная версия, что речь идет о провокации российских спецслужб. Используется это не только в пропагандистских целях, для устрашения собственного населения, создания впечатления отечественной войны. Мол, нужно всем объединиться вокруг лидера. Но у этой истории может быть и внешнее продолжение. Благодаря этому в РФ могут пугать западные элиты не поставлять Украине дальнобойное оружие и чтобы вообще Запад сдерживал Украину”, - отметил Владимир Фесенко.

Напомним, что в России раньше времени начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Там пропаганда создает информационное пространство для своих граждан с намерением "снизить потрясение".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1081
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация