Взрыв в Крыму: в ГУР заявили, что пути "устали", и назвали причину

В разведке заявили, что нормальная инфраструктура в Крыму начнет работать тогда, когда он вернется в Украину.

Взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму 18 мая прокомментировали в украинские разведке, заявив, что россияне использовали железную дорогу для перевозки оружия на войну против Украины.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Юсов назвал "совершенно естественным" то, что железнодорожный путь, по которому перевозилось вражеское вооружение, "устал".

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"По тем же путям перевозят, наверное, и другие вещи (не только зерно – ред.), но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь некоторое время не функционируют", – прокомментировал инцидент представитель ГУР.

Он также не исключает, что подобные инциденты будут и дальше случаться в оккупированном Крыму, пока полуостров не будет освобожден от российских захватчиков.

"Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину. Пока там российские террористы – покоя там не будет", – отметил Юсов.

Взрыв в Крыму 18 мая

В Симферопольском районе Крыма утром 18 мая произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с рельс сошли вагоны с зерном. Движение поездов приостановили. В "Крымской железной дороге" заявили, что вагоны сошли с рельс из-за "вмешательства посторонних лиц".

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