Взрыв в Мариуполе: пострадали солдаты-оккупанты — подробности вечерней "бавовны"

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 9 мая раздались громкие взрывы. Над центральной частью города поднялись клубы черного дыма, в городе раздавались сирены пожарных автомобилей. В результате "бавовны" пострадали 10 военных оккупационной армии РФ.

Об этом сообщили Мариупольские городские власти.

"Вчера около 22:30 в центре Мариуполя прогремели взрывы. Есть предварительная информация, что в результате падения обломков от сбитой ракеты были повреждения на земле, вспыхнул пожар. Его тушили около двух часов. Есть информация, о пострадавших 10 российских военных. Их доставили в больницу за пределами города, чтобы скрыть последствия", - говорится в сообщении.

Как писали оккупанты, удары по вражеским объектам в Мариуполе были нанесены якобы ракетами ATACMS.

Напомним, в Мариуполе оккупанты сносят целый кварта – выселенные жители в отчаянии (фото, видео).

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