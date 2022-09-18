Взрыв в оккупированном Мелитополе: ФСБ могла "зачистить" полицейского-предателя, который пытал пленных

В центре города ФСБ могла ликвидировать полицейского, который согласился сотрудничать с оккупантами и мог быть причастен к пыткам пленных.

Об этом сообщают "РИА-Мелитополь" и городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По данным журналиста и Федорова, в центре Мелитополя взорвали 35-летнего полицейского-предателя Дениса С., который согласился сотрудничать с оккупационными властями и был причастен к пыткам пленных.

Иван Федоров подчеркнул, что коллаборанта вероятно подорвала ФСБ, которая проводит в городе зачистки.

"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города — вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе разборок они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских — так называемого "начальника ГБР народной милиции", — сообщил Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что Денис С. был одним из 118 полицейских, перешедших на сторону оккупантов.

"Всем, кто изменил Украине, должно быть понятно: вы не нужны россии. После того, как вас используют, вы превратитесь в расходный материал", — отметил Федоров.

Напомним, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв.

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