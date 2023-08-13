Взрыв в российском Белгороде: местные власти заявили об атаке беспилотника (фото)

Разрушен фасад одной из многоэтажек российского города, повреждены припаркованные под зданием автомобили.

В воскресенье, 13 августа, в российском городе Белгороде жители услышали громкий взрыв, после которого с фасада одной из многоэтажек осыпалась облицовочная плитка, а в некоторых квартирах вылетели окна.

В российских Telegram-каналах сразу озвучили версию местных властей об атаке на город, осуществленную беспилотником.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о повреждении фасада на уровне от 7 до 13 этажа. Также повреждено 15 автомобилей, припаркованных возле дома.

Поврежденный автомобиль после взрыва в Белгороде / Фото: из соцсетей

Пострадавших, по словам губернатора, нет.

"По предварительной версии, повреждение получено в результате атаки БПЛА", — заявил российский чиновник.

Очевидцы утверждают, что как минимум в трех квартирах на разных этажах дома повреждены оконные стекла, также со стены многоэтажки слетели кондиционеры.

Повреждённый фасад многоэтажки от взрыва в Белгороде / Фото: из соцсетей

Ранее 13 августа военное ведомство государства-агрессорки трижды сообщало о сбитых беспилотниках над территорией Белгородской области. При этом местный губернатор уточнял, что атаки на регион не привели к разрушениям или пострадавшим.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что 13 августа Украина якобы пыталась атаковать беспилотниками не только Белгородскую, но и Курскую область.

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